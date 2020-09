Camilleri: ‘Heb alle vertrouwen in Binotto en het team’

Ferrari zit sportief gezien in de diepste crisis in jaren. Toch houdt Louis Camilleri, de CEO van Ferrari, vertrouwen in Binotto en het team.

Ferrari vocht de afgelopen jaren steeds voor overwinningen en podiums mee, maar dit jaar heeft de Scuderia al moeite om punten te pakken. Op Spa-Francorchamps lukte dat zelfs niet. Er werd veel gespeculeerd over de positie van Mattia Binotto als teambaas. Maar Louis Camilleri heeft daar nu een einde aangemaakt.

“Ik heb alle vertrouwen in Mattia (Binotto, red.) en het team”, zegt Louis Camilleri in gesprek met the New York Times. “De resultaten spreken dat wellicht een beetje tegen, maar dat heeft tijd nodig. In het verleden is er vaak teveel druk gezet en zijn mensen weggestuurd. Daar stop ik mee”, aldus Camilleri.

Stabiliteit is volgens de voormalig Philip Morris-topman het toverwoord. “Als je kijkt naar Red Bulls kampioensjaren en naar Mercedes dan was één van de sleutels naar succes stabiliteit en dat is iets wat ons team eerlijk gezegd niet heeft gekend de laatste jaren”, aldus de CEO van Ferrari.

“Als je ook terugkijkt naar de jaren met Jean Todt, Michael Schumacher en Ross Brawn. Het duurde zes jaar voordat ze zo goed werden. Ik wil dus er stabiliteit komt, ondanks dat er een enorme druk is op het team vanuit met name de Italiaanse media, die enorm brutaal kunnen zijn en graag koppen zien rollen. Maar dat is niet de oplossing”, zegt Camilleri.

“Ik hoop dat we in 2021 sterker kunnen zijn en in 2022 komen de nieuwe reglementen. Elke keer als er een grote revolutie plaatsvindt, geeft het de teams de kans om andere teams te verslaan. Dat is onze hoop. We hebben het talent, de werkethiek en vastberadenheid om weer terug te keren naar de top. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat gebeuren”, aldus Camilleri.

