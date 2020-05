TD Racing Point: ‘Door nieuwe regels kunnen we strijden met ‘dinosaurus-topteams”

De nieuwe financiële regels van de Formule 1 zal een einde maken aan manier van werken van de grote teams en het speelveld eerlijker maken. Dat zegt Andrew Green, technisch directeur van Racing Point. Volgens Green zullen de kleinere renstallen het binnenkort kunnen opnemen tegen grote teams, “omdat het geen grote teams meer kunnen zijn”.



Woensdagavond kondigde de Formule 1 een ‘regelrevolutie’ aan. Een van de grote veranderingen is het budgetplafond van 145 miljoen dollar (132 miljoen euro) vanaf 2021. De budget cap dwingt de drie topteams om de uitgaven aanzienlijk te verminderen. Waarschijnlijk zal ook het personeelsbestand verkleind moeten worden. McLaren kondigde eerder deze week al ontslagen aan en Christian Horner suggereerde dat ook Red Bull veranderingen zal aanbrengen.

Volgens Andrew Green, technisch directeur van Racing Point, zijn de reglementswijzigingen een grote stap in de goede richting. Gevraagd of zijn team alsnog zou moeten uitbreiden om te strijden voor de overwinning, is de Brit duidelijk. “Een jaar geleden had ik ja gezegd, maar nu niet. Niet in het huidige klimaat en niet met de regelgeving die eraan komt in 2022. Ik denk dat topteams van nu dinosaurussen zullen zijn, terwijl je net klein, zuinig en efficiënt moet zijn”, voorspelt Green in de Beyond The Grid-podcast.



Lees ook: TD Racing Point: ‘Naïef om te denken dat we met geld niet zouden verbeteren’

“De nieuwe financiële regels zullen ons zeker in staat stellen te concurreren met wat vroeger grote teams waren, omdat het geen grote teams meer kunnen zijn. Ze zullen moeten inkrimpen en veel dichter bij ons niveau moeten komen. Wij doen het al jaren op deze manier”, gaat de technisch directeur verder.

“We doen het redelijk, al kunnen we zeker beter presteren. Maar we doen het al heel lang op deze manier en ik denk dat we mensen hebben samengebracht die weten hoe ze moeten werken in een kostgelimiteerde omgeving. Dat zal ons helpen, denk ik”, aldus Green.



Lees ook: FIA keurde Racing Points ‘roze Mercedes’ goed na fabrieksbezoek