Lawrence Stroll omschrijft de Williams-jaren van zijn zoon Lance als ‘een marteling’. Daarom was het voor Stroll senior ook zo belangrijk zijn zoon bij een goed team in een goede auto te krijgen.

Uiteindelijk is dat dus zijn eigen team geworden: Aston Martin. Zo heet het team dat medio 2018 door Stroll werd overgenomen en sindsdien ook nog een tijd als Racing Point door het leven ging inmiddels immers. Voor Stroll was het kopen van een team, los van de zakelijke mogelijkheden met Aston Martin, ook een manier om weer meer controle over de carrière van zijn zoon te krijgen.

“Lance heeft namelijk wel bewezen dat hij het kan”, zo maakt Stroll senior in de Beyond the Grid-podcast duidelijk dat daar voor hem geen twijfel over bestaat. “Hij heeft dat wel in de juniorklassen laten zien. De auto’s zijn daar vrijwel identiek. Je koopt er een en kan er verder weinig aan doen. Hij won daarin veel kampioenschappen. Eerst in zijn jonge kartjaren, daarna in de Formule 4 en Formule 3.”

“In de Formule 3 werd hij volgens mij, als ik het me goed herinner, zelfs kampioen met de meeste poles en zeges achter zijn naam. Hij won daar van veel jongens waar hij nu in de Formule 1 ook tegen rijdt.” Dat het grote Formule 1-succes vooralsnog uitblijft voor Stroll junior, heeft volgens zijn vader een simpele reden: “We weten allemaal dat je in de Formule 1 zo goed bent als je auto.”

‘Een marteling’

“Zet een kampioen in een auto die niet beter is dan de achttiende plek, en hij komt niet verder dan dat”, stelt Stroll. Dat is ook waarom de eerste twee seizoenen van zijn zoon in de sport, in 2017 en 2018 bij Williams, zo lastig waren. “Die jaren bij Williams waren een marteling”, zo omschrijft Stroll de periode bij het toen worstelende Williams. Wat het extra zwaar maakte, is dat de Strolls daarvoor juist gewend waren aan winnen. Daarnaast was voor vader Stroll wel duidelijk dat zijn zoon er alles aan deed: “En dan nog kon je het vaak niet beter doen dan negentiende worden.”

Beloning

Sinds zijn overstap van Williams naar Racing Point en vervolgens Aston Martin, heeft de 22-jarige Canadese coureur zich volgens zijn vader wel opnieuw bewezen. Zeker in 2020. “Dat was eigenlijk het eerste jaar in de Formule 1 met een auto waar hij echt iets mee kon”, oordeelt Stroll senior. “Lance was toen goed bezig, al hadden we veel pech. Op een gegeven moment lag hij vierde in het kampioenschap. Toen kwam echter de race op Mugello. Door een klapband verloor hij daar een podium. In de latere races werd hij ook nog een paar keer van de baan gereden.”

Vandaar dus, pech. Maar: “Het was in alle opzichten heel belangrijk dat Lance toen een goede auto had. Het was een beloning voor al het harde werk dat hij van jongs af aan heeft gedaan. Iedereen verdient ook een goede auto, niet alleen Lance”, zo vindt zijn vader. Lance Stroll heeft daarbij natuurlijk wel het geluk dat zijn vader miljardair is en dus – bijvoorbeeld – een eigen Formule 1-team heeft kunnen kopen. Aan de andere kant, erkent Stroll senior, betekent dat wel dat zijn zoon meer moet doen om erkenning te verdienen dan andere coureurs. “Dat denk ik wel ja.”

