Stroll sr: ‘Veel mensen zijn jaloers op Lance, zouden maar wat graag in zijn positie zitten’

Lawrence Stroll, de co-eigenaar van Aston Martin, denkt wel te weten waar de aversie voor zijn zoon en Formule 1-coureur Lance uit voortkomt: Jaloezie. “Veel mensen zijn jaloers Lance.”

Het is een veelgehoorde kritiek op Stroll junior: de 22-jarige Canadees zou ondanks een Formule 3-titel op zijn CV alleen maar Formule 1 rijden vanwege het geld en de investeringen van zijn vader, die hem eerst sponsorde bij Williams en inmiddels in een auto van zijn eigen Aston Martin-team heeft gezet.

Het is kritiek waar Stroll senior (‘net als Lance zelf’) niet veel aandacht aan besteedt, vertelt hij The Independent. Toch heeft hij dus wel een idee waar die kritiek vandaan komt: “Je hebt veel jaloerse mensen op deze wereld, en veel mensen zijn jaloers op Lance. Ze zouden maar wat graag in zijn positie zitten. Daarom zeggen ze zulke gekke dingen.”

‘In Lance zit een wereldkampioen’

Dat zijn zoon getalenteerd is, daar twijfelt Lawrence Stroll namelijk niet aan. “Ik denk dat hij enorm getalenteerd is, ik ben er zelfs zeker van dat hij al heeft laten zien dat er een wereldkampioen in hem zit”, echoot hij woorden die eerder ook door voormalig Formule 1-teambaas Eddie Jordan zijn gesproken.

Volgens de oudere Stroll kan zijn zoon Lance zich op circuit ook nergens achter verstoppen omdat de stopwatch niet liegt, en spreken zijn prestaties op de baan voor zich. “Dat heeft hij wel bewezen met zijn pole in Turkije, waar de omstandigheden voor iedereen gelijk zijn. Er zijn niet veel coureurs die kunnen wat hij daar deed.”