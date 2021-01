Jordan: ‘Vettel kan snelle en talentvolle Lance Stroll helpen zich tot kampioen te ontpoppen’

Lance Stroll heeft het talent en de snelheid sowieso al, en kan zich met hulp van Sebastian Vettel verder ontwikkelen tot een coureur die wereldkampioen kan worden. Dat denkt oud-teambaas Eddie Jordan.

Jordan was de oprichter en teambaas van het Jordan Formule 1-team, dat vanaf 2005 overging in achtereenvolgens Midland, Spyker en Force India, alvorens medio 2018 te worden overgenomen door Lance Strolls vader Lawrence Stroll – die het eerst omdoopte tot Racing Point en nu Aston Martin.

Toen Lawrence Stroll zijn zoon Lance een stoeltje bij het team gaf, vroeg iedereen zich ‘wel af of hij daar goed aan deed’, verwoordt Jordan dat tegenover The Race. “Inmiddels moet je echter zeggen dat Lance z’n snelheid buiten kijf staat”, meent Jordan na een 2020, waarin Stroll een pole en twee podiums pakte.

“Hij laat misschien niet altijd even goed zien hoe snel hij is”, zegt Jordan over Stroll, maar: “Hij beschikt over een enorm talent. Hij heeft de snelheid om wereldkampioen te worden – echt waar. Ik zou alleen graag zien dat hij meer regelmaat toont. Je weet vooraf namelijk nooit wat je van hem kan verwachten.”

“Ik denk echter dat Vettel hem kan helpen die regelmaat te vinden”, stelt de Ier. “Vettel kan hem denk ik aansporen, net zoals hij bij Charles Leclerc heeft gedaan”, verwacht Jordan. “We zouden dit jaar dus zomaar een compleet andere Lance Stroll kunnen zien.”

In Vettel krijgt Stroll immers een zeer ervaren viervoudig wereldkampioen naast zich bij Aston Martin. De 22-jarige Stroll, die in 2016 Formule 3-kampioen werd, staat aan de vooravond van zijn vijfde Formule 1-seizoen. 2020 was zijn beste seizoen tot op heden, met een elfde plek en 75 punten.