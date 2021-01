Lawrence Stroll heeft helder doel voor ogen: ‘Ik wil met Aston Martin kampioen worden’

De Canadese zakenman en grootaandeelhouder van Aston Martin, Lawrence Stroll, wil in de toekomst kampioen worden met het team dat hij in het najaar van 2018 overnam van Vijay Mallya. In 2021 hoopt hij dat zijn team meer races wint en dat de coureurs vaker op het podium staan.

Stroll heeft niet het team overgenomen om elk jaar tweede of derde te worden, zo maakt hij duidelijk. “We zijn hier om te winnen. Daarom ben ik hier en daarom is de rest van het team hier ook”, zegt de vader van Lance Stroll in een interview met de BBC. “Ik heb de financiële mogelijkheden die het team nodig heeft om te winnen”, aldus de Canadees, die hoopt dat Aston Martin een vervolg kan geven aan het sterke 2020-seizoen. “Dat is het doel. Vorig jaar stonden we een aantal keer op het podium en wonnen we een race. Ik hoop dat we dit jaar meer podiumplaatsen gaan pakken en dat we meer races gaan winnen”, stelt hij als doel voor zijn team.

Zijn zoon Lance Stroll heeft zijn stoeltje bij het team uit Silverstone weten te behouden, maar hij krijgt wel een andere teamgenoot. Sergio Pérez heeft plaatsgemaakt voor viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, die vorig jaar nog bij Ferrari reed. Een makkelijk seizoen was het niet voor de Duitser, met slechts 33 punten, terwijl Leclerc 98 punten verzamelde. Hij kon niet goed overweg met de SF1000, maar Lawrence Stroll heeft er vertrouwen in dat Vettel bij Aston Martin zijn ‘mojo’ weer terugvindt.

“Mentaal gezien was het een moeilijk seizoen voor hem. Hij wist voordat het seizoen begon dat hij zijn stoeltje zou verliezen bij Ferrari. Dat is voor niemand makkelijk. En ook had hij een auto waarmee hij niet echt overweg kon. Dat hadden we al een keer eerder gezien bij Red Bull in 2014. Maar hij is een viervoudig wereldkampioen. Hij vergeet echt niet hoe hij moet rijden”, besluit Stroll.

