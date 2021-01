Aston Martin kiest voor IT-bedrijf Cognizant als titelsponsor

Aston Martin Cognizant Formula One Team, zo zal de opvolger van Racing Point in 2021 officieel heten. Cognizant, de titelsponsor, is een Amerikaans bedrijf dat gespecialiseerd is in IT en digitale producten.

Geen Racing Point en dus ook geen BWT meer in 2021. Aston Martin, de opvolger van het roze team, kiest de komende jaren voor Cognizant als titelsponsor. Cognizant is een ‘Amerikaanse multinational IT-merk met ambitieuze plannen om zijn wereldwijde bereik te verbreden’, zo omschrijft het team zijn nieuwe partner in een statement.

De keuze om samen te werken met Cognizant is logisch volgens het Britse merk: “In een sport waar technologie en innovatie centraal staan, zal Cognizant een sleutelrol spelen, niet alleen als sponsor, en zelfs niet als partner achter de schermen, maar als een echte digitale transformatiepartner met een echt doel. Cognizant is ideaal geplaatst om het team te versterken met de beste IT-infrastructuur en softwareoplossingen op de markt”, klinkt het.

Aston Martin Cognizant Formula One Team, kortweg Aston Martin, kiest in 2021 voor Sebastian Vettel en Lance Stroll als rijdersduo. In maart worden de coureurs officieel voorgesteld, samen met de onthulling van de kleurstelling van de 2021-auto.

