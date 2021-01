Szafnauer over rijdersduo: ‘Denken dat Vettel het beste in Stroll naar boven zal halen’

Otmar Szafnauer kijkt uit naar de samenwerking tussen Sebastian Vettel en Lance Stroll. Volgens de Aston Martin-teambaas kan de ervaring van de Duitser het team naar een hoger niveau tillen en zal ook Stroll zijn steentje bijdragen. “Onze line-up voor 2021 is de ideale mix van ervaring, race-winnende knowhow en talent.”

In september raakte bekend dat Sebastian Vettel in 2021 Sergio Pérez vervangt bij Racing Point, dat komend seizoen als Aston Martin op de grid verschijnt. Vettel wordt teamgenoot van Lance Stroll, die sinds 2019 voor het team uit Silverstone rijdt. Volgens Otmar Szafnauer heeft Aston Martin zo een ‘ideale mix van ervaring en talent’.

Lees ook: Vettel, na 118 races in het Ferrari-rood: ‘Kan niet wachten op begin Aston Martin-avontuur’

“Met Sebastian hebben we een viervoudig wereldkampioen die ervaring heeft om van een team een race-winnend en kampioenschapsteam te maken. Daarom is hij zo belangrijk voor ons”, vertelt de Aston Martin-teambaas. “Hij brengt een winnaarsmentaliteit met zich mee en we zullen ongetwijfeld allemaal veel van hem leren tijdens onze samenwerking.”

Aan de andere kant van de Aston Martin-garage zit Lance Stroll. “Met Lance hebben we een jonge en getalenteerde, hardwerkende coureur die vorig jaar zijn beste seizoen tot nu toe heeft gekend en echt vooruitgang heeft geboekt op alle gebieden”, zegt Szafnauer. “We weten dat als we hem de auto geven, hij zeker in staat is om het team te helpen zijn doelen te bereiken. We denken ook dat Sebastian het beste in Lance naar boven zal halen, maar ook Lance zal Sebastian pushen. We zijn dus blij met onze line-up voor 2021. Het is de ideale mix van ervaring, race-winnende knowhow en talent”, aldus de Amerikaan.

Lees ook: Lawrence Stroll over zoon Lance: ‘Zijn prestaties op de baan rechtvaardigen zijn stoeltje 100%’