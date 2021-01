Vettel, na 118 races in het Ferrari-rood: ‘Kan niet wachten op begin Aston Martin-avontuur’

Sebastian Vettel kan nu zijn Ferrari-avontuur erop zit niet wachten om serieus aan de slag te gaan voor zijn nieuwe werkgever Aston Martin. “Ik ben er trots op dat ik onderdeel uitmaak van deze reis.”

Vettel, die behalve coureur ook aandeelhouder van Aston Martin is, hoorde begin vorig jaar al dat er in 2021 geen plek meer voor hem zou zijn bij Ferrari. De Duitser werd daarna medio september als coureur voor Aston Martin gepresenteerd, waar hij op zijn 33ste nu aan een nieuw avontuur begint. “Er valt hier de komende maanden veel voor me te ontdekken”, stelt hij.

Lees ook: Aston Martin kiest voor IT-bedrijf Cognizant als titelsponsor

“Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan voor Aston Martin”, vervolgt Vettel, met het Britse team dat donderdag in IT-bedrijf Cognizant al een nieuwe titelsponsor onthulde – een verdere intentieverklaring, naast het strikken van viervoudig kampioen Vettel en alle investeringen die eigenaar Lawrence Stroll doet. “Voordat we het weten, is het alweer tijd voor de eerste race”, verheugt Vettel zich daar op.

Na 118 races in het Ferrari-rood, staat Vettel straks voor het eerst sinds 2015 in een andere kleur op de grid. Dat hij zich daarbij in het traditionele British Racing Green van Aston Martin mag tooien – met Aston Martin dat voor het eerst sinds 1960 weer als team op de grid staat – doet hem goed. “Ik ben er trots op dat ik onderdeel uitmaak van deze reis.”