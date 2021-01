Lawrence Stroll over zoon Lance: ‘Zijn prestaties op de baan rechtvaardigen zijn stoeltje 100%’

Lawrence Stroll is ervan overtuigd dat niemand zich vragen zou stellen over Lance Strolls plek in de Formule 1 als hij niet ‘de zoon van’ was. Dat vertelt de Canadees in gesprek met RaceFans. Volgens de eigenaar van Aston Martin bewijzen de prestaties van zijn zoon in 2020 dat hij zijn plek in de F1 verdient. “Ik denk dat zijn prestaties op de baan zijn stoeltje 100% rechtvaardigden.”

Na twee seizoenen bij Williams trok Lance Stroll in 2019 naar Racing Point, het team dat zijn vader een half jaar eerder kocht. Hoewel Stroll junior twee jaar op rij zijn meerdere moest erkennen in teamgenoot Sergio Pérez, behield hij zijn stoeltje voor 2021 bij wat nu Aston Martin heet, terwijl de Mexicaan plaats moet maken voor Sebastian Vettel. Dat zorgde voor de nodige kritiek, al is die volgens vader Lawrence onterecht.

In gesprek met RaceFans stelt de Canadese miljardair dat de prestaties van zijn zoon goed genoeg waren zodat “niemand zijn plaats in het team in twijfel zou trekken” als hij niet de zoon van de eigenaar zou zijn. Volgens Stroll senior spreken de prestaties van zoon Lance in 2020 voor zich.

“Vorig jaar, toen hij op pole stond in de regen (in Turkije, red.), kon iedereen zien dat het om de coureur ging,” vertelt Stroll. “De regen neemt het voordeel van de auto weg, dan is het de coureur die het verschil moet maken. In de regen in Turkije de polepositie veroveren, dat spreekt boekdelen. 30 ronden lang de race leidden met een voorsprong van 20 seconden, dat spreekt boekdelen”, oordeelt Stroll, die ook de twee podiums van zijn zoon noemt. “In Monza had hij waarschijnlijk kunnen en moeten winnen, ware het niet dat hij bij de herstart aan de vuile kant van de baan stond en we weten allemaal wat dat betekende. Hij had wielspin en behaalde alsnog een podium.”

Zoon Lance, die op zijn achttiende debuteerde in de F1, heeft volgens zijn vader zijn plek in de sport verdiend. “Om als 22-jarige, hij is nog maar net 22 geworden, te bereiken wat hij vorig jaar heeft bereikt… Zijn prestaties rechtvaardigen zijn stoeltje. Dit is Aston Martin, dit is een business,” voegt hij eraan toe. “Ik denk dat zijn prestaties op de baan zijn stoeltje 100% rechtvaardigden. En trouwens, als hij mijn zoon niet was, dan zou niemand hem ter discussie stellen”, aldus de miljardair.

