Lance Stroll baalt nog altijd flink van al die gemiste kansen in 2020

2020 had zoveel meer kunnen brengen voor Racing Point-coureur Lance Stroll. Een poleposition en twee podiumplekken waren de hoogtepunten voor de Canadees maar er had met de snelle Racing Point nog zoveel meer ingezeten.

De roze bolide deed wenkbrauwen fronsen tijdens de wintertests in februari in Barcelona. De gelijkenissen met de Mercedes van 2019 waren treffend en de snelheid kwam men ook bekend voor. Teamgenoot Sergio Perez was het afgelopen seizoen een vaste naam in de top 5 en pakte zelfs een tweede plek en een overwinning, de Mexicaan eindigde als vierde in het wereldkampioenschap.

Een plek die Stroll ook wel voor zichzelf zag weggelegd. “We hadden een hele sterke auto, het team had geweldig werk verricht in de winter om tot dit ontwerp te komen”, aldus de Canadees tegen Motorsportweek.com. “Maar van mijn kant is het niet het meest soepele jaar geweest. Er zijn mooie hoogtepunten geweest, de pole was fantastisch net als de twee podiumplekken.”

Maar 2020 is wat Stroll betreft vooral het jaar geweest van de gemiste kansen. “We hadden nog veel meer kansen op ereplaatsen. Terugkijkend hebben we ook gewoon legio punten laten liggen. Hongarije was een podiumkans maar het weer veranderde de situatie waardoor we vierde werden. Op Mugello hadden we ook het podium kunnen halen, ik lag vierde maar lag met veel meer snelheid echt op koers voor de derde plek.” Een lekke band met een flinke crash als gevolg en Stroll kon ook in Toscane fluiten naar een mooi resultaat.

Stroll had te kampen met de gevolgen van die klap en werd vervolgens ook nog eens ziek, hij testte positief op corona. De wederopstanding volgde in Turkije met een prachtige poleposition in de regen van Istanbul. “Maar uiteindelijk ook weer een enorme gemiste kans, ik lag 30 ronden lang aan kop maar finishte als negende omdat we schade hadden.”

“Het is frustrerend maar het hoort ook bij de sport. Hoogte- en dieptepunten, van de mooie geniet je en soms zijn er lastige periodes. Die waren er alleen wat meer in de tweede seizoenshelft.”