De tweede vrije training voor de GP van Groot-Brittannië zit erop! Lando Norris, die op het circuit van Silverstone zijn eigen tribune heeft, trakteerde de thuisfans op de snelste tijd van de dag. Achter hem volgden de beide Ferrari’s, die zich opnieuw snel toonden op het Britse asfalt. Na een teleurstellende eerste oefensessie vond Max Verstappen tijdens VT2 de aansluiting met de topteams, al moest hij McLaren en Ferrari nog steeds voor zich dulden.

In de televisie-uitzending van de Formule 1 ziet het er zonnig uit op Silverstone. Toegegeven, met een temperatuur van 24 graden Celsius en volop zon is het goed toeven op de vele tribunes. Toch staat er tijdens de tweede vrije training ook een verraderlijke wind. Wanneer het circuit wordt vrijgegeven, is het vooral de vraag of Lewis Hamilton zijn stunt uit de eerste oefensessie kan herhalen. De thuisheld – die het record in handen heeft voor de meeste overwinningen op Silverstone – prijkte in het eerste uur bovenaan de tijdlijsten, vlak voor de beide McLaren-coureurs.

In de openingsminuten is het meteen druk op het Britse asfalt; vrijwel alle coureurs wagen zich direct op de baan. Met uitzondering van het Haas-team rijden ze bovendien allemaal op de mediumbanden. Lewis Hamilton zet de toon en noteert de snelste tijd. Max Verstappen – die in de eerste vrije training niet verder kwam dan P10 – volgt in zijn kielzog, maar wordt al snel afgetroefd door zijn concurrenten. Liam Lawson ondervindt meteen hoe druk het is op de baan wanneer hij in een snelle ronde bijna op een Haas klapt. “What the f***”, klinkt het gefrustreerd over de boordradio.

Met nog drie kwartier op de klok begint Verstappen een nieuwe klaagzang tegenover zijn race-ingenieur Gianpiero Lambiase. “Heb je mijn voorbanden gezien op het rechte stuk? Ze reageren totaal niet”, snauwt hij. Ondertussen wordt Carlos Sainz verrast door een plotselinge windvlaag; in de zevende bocht spint zijn Williams onverwacht. Hij weet de FW47 terug op de racelijn te sturen en keert verslagen terug naar de pitstraat.

Rode rubbers

Na een halfuur testen worden de zachte banden onder de auto’s geschroefd. Mercedes is het eerste topteam dat met het rode rubber naar de top van de tijdlijsten schiet. George Russell gaat aan kop, maar teamgenoot Kimi Antonelli duikt al snel een tiende onder zijn tijd. Charles Leclerc en Lando Norris doen daar nog een schepje bovenop. Laatstgenoemde is bovendien de eerste coureur die onder de één minuut en 26 seconden duikt. Met een tijd van 1:25.816 is hij voorlopig de snelste van het weekend.

Max Verstappen probeert het eveneens op de zachtste compound, maar komt opvallend genoeg niet verder dan de achtste tijd. De Nederlander keert kort daarna terug naar de pitstraat. Een tweede poging op de rode band levert hem de vijfde tijd op, nog altijd op gepaste afstand van zowel McLaren als Ferrari. Beide teams domineren de tijdlijsten op Silverstone. Achter de topteams doen Isack Hadjar en Liam Lawson goede zaken namens Racing Bulls.

Doordat de teams in de laatste tien minuten kiezen voor longruns op de mediumbanden, worden de tijden niet meer aangescherpt. Ferrari toont wel een sterk racetempo ten opzichte van McLaren. Kan de Scuderia voor verrassingen zorgen tijdens de GP van Groot-Brittannië? Dat valt nog te bezien. Het belooft dit weekend flink af te koelen op het circuit, wat mogelijk gevolgen heeft voor de machtsverdeling. Daarbij kan de nodige regenval ook een rol gaan spelen.

Uitslagen

