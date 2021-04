Lance Stroll denkt niet dat de beste coureurs ter wereld allemaal in de Formule 1 rijden. “Het komt vooral neer op timing.”

“Motorsport komt neer op een heleboel dingen en Formule 1 heeft maar twintig plekken,” zegt Stroll tijdens de persconferentie in Portugal. “Het komt vooral neer op timing, op het juiste moment, op de juiste plek zijn. De weg naar Formule 1, dat is echt hit or miss.”

Stroll denkt dat er een overschot is aan talent. “Er zijn zoveel getalenteerde coureurs”, zegt hij. “Niet alle beste coureurs zitten hier.” Esteban Ocon valt hem bij: “Niet iedereen heeft de juiste kansen. Het is heel ingewikkeld om in de Formule 1 te komen.”

Ook Ocon is niet overtuigd dat Formule 1 dé plek is waar de beste coureurs ter wereld rondrijden. “Er zijn zoveel verschillende categoriën.” Ocon is dit jaar teamgenoot van Fernando Alonso die de F1 in 2019 en 2020 twee jaar verliet om ervaring op te doen in andere klassen, zoals het World Endurance Championship, Indycar en de Dakar Rally.

Gevraagd naar specifieke namen die het zouden verdienen om in de Formule 1 te rijden, heeft Stroll geen antwoord. “Zo uit mijn hoofd, weet ik het even niet.” Ocon geeft liever ook geen antwoord: “Ik kan je geen naam geven. Dat zou niet van veel respect getuigen naar alle anderen.”