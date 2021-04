Het stemproces over belangrijke veranderingenin de Formule 1 wordt tegenwoordig teveel beïnvloed door de belangen van de grote teams. Zij dwingen op hun beurt de kleinere partnerteams tot bepaald stemgedrag en dat is McLaren-baas Zak Brown een doorn in het oog.

In een open brief op de site van McLaren steekt Brown van wal over de staat van de sport. Waar de Formule 1 goed werk verzet wat betreft duurzaamheid en inclusiviteit is de manier waarop deze veranderingen tot stand moeten komen niet de juiste, vindt de Amerikaan.

“Partnerschappen zijn niet gezond voor de sport. Het is niet in het belang van eerlijke competitie als twee of drie rivalen strategische banden aangaan. Het hoort een open competitie te zijn tussen constructeurs”, schrijft Brown die benadrukt niet te willen dat er teams verdwijnen. “Maar dit model druist in tegen een eerlijk speelveld.”

De Amerikaan noemt de teams niet bij naam maar lijkt te doelen op de constructie met Mercedes, Aston Martin en Williams en die tussen Ferrari, Haas en Alfa Romeo. Daar zijn onderlinge akkoorden over onderdelen, coureurs motoren. Red Bull heeft met Alpha Tauri ook een satellietteam dat altijd zal stemmen wat men in Oostenrijk nodig acht. En dat zal ook niet snel veranderen, dat ziet Brown zelf ook in. Maar een ander besluitproces zou wel kunnen helpen.

“Beslissingen moeten genomen worden door de F1 en de FIA, het enige belang dat zij hebben, is een succesvolle sport. Zo gaat dat in iedere andere grote sport ook. Besluiten worden dan niet zoals nu steeds vertraagd of geblokkeerd door een minderheid. (…) Het is voorgekomen dat een partner, om de grotere partij te helpen, voor een voorstel stemde dat duidelijk in het eigen nadeel was. Dat is niet sport, dat is niet de fans op de eerste plaats zetten.”

“Het is iets wat aangekaart moet worden, wij zouden graag een unaniem stemproces zien in alle F1-commissies.” Wat Brown betreft gebeurt dat meteen. “Dat zou moeten leiden tot een flexibelere manier van beslissingen nemen die uiteindelijk in het belang van de fans zou moeten dienen. En daarmee ook de sport en zijn deelnemers zelf.”

