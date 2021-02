Brown: ‘Nieuw F1-tijdperk speelt McLaren in de kaart, kunnen weer een groot team zijn’

McLaren-CEO Zak Brown verwelkomt het ‘nieuwe Formule 1-tijdperk’ met open armen, want de Amerikaan is er van overtuigd dat de nieuwe regels zo goed als op maat gemaakt zijn voor McLaren.

Brown doelt dan, in gesprek met Autosport, in de eerste plaats op de budget cap die per 2021 geldt en voor dit jaar op 132 miljoen euro ligt. “We hebben onze uitgaven iets moeten terugbrengen, maar niet zoveel als de drie teams die stukken meer spenderen dan wij”, zo verwijst hij naar Mercedes, Red Bull en Ferrari.

Wat volgens Brown verder gunstig is voor McLaren, is dat autosportbond FIA en Formule 1-eigenaar Liberty Media onder het nieuwe Concorde Verdrag (waaronder teams zich aan de sport verbinden) meer invloed hebben en de teams zelf minder. “Onder het vorige verdrag slaagden de teams met veel politieke macht erin de zaken beter naar hun agenda te schikken”, stelt Brown, “dat zal nu minder het geval zijn.”

Tel erbij op dat zaken als de prijzenpot en andere betalingen aan de teams voortaan eerlijker verdeeld worden (‘al maakt dat voor ons weinig verschil’) en de nieuwe regels spelen McLaren volgens Brown ‘mooi in de kaart’. “Onder deze regels hebben we de kans weer een groot team te zijn, want we opereren op het niveau van de budget cap.”

“We hebben nu een betere kans om de teams voor ons bij te halen”, denkt Brown, wiens McLaren-team vorig jaar als derde in het WK finishte, achter Mercedes en Red Bull, maar voor Aston Martin, Alpine en Ferrari. Toch blijft hij wel waakzaam, want de nieuwe regels geven die teams én de rest van de top tien volgens Brown eveneens de kans meer competitief te zijn.

