Ricciardo bezoekt ‘ruimtestation’ McLaren en past een stoeltje: ‘Behoorlijk awesome’

Daniel Ricciardo heeft zijn eerste bezoek aan ‘ruimtestation’ McLaren – zoals hij de futuristische thuisbasis van zijn nieuwe team noemt – erop zitten. De Australiër heeft ook alvast een stoeltje gepast in zijn nieuwe MCL35M-bolide.

“Zelfs vandaag de dag ziet het er nog insane uit”, zegt Ricciardo tijdens een rondleiding over de met Formule 1-auto’s en McLaren sportwagens aangeklede boulevard van McLarens in 2001 geopende Technology Centre. “Ik kan me niet voorstellen hoe het zou zijn hier rond te lopen toen het net gebouwd was.”

(tekst loopt door onder de video)



Al lopende komt Ricciardo ook nog één van zijn favorieten tegen: een McLaren Mp4-4 uit 1988, de succesauto waarmee het team toen vijftien van de zestien races won – en de wereldtitel met Ayrton Senna. “Behoorlijk awesome.” Even plaatsnemen in het museumstuk zat er woensdag niet in, maar Ricciardo heeft donderdag wel alvast de kans gekregen in zijn nieuwe auto te zitten, de MCL35M.

De Aussie, die over is gekomen van Renault, zal zo ook al in de weer zijn geweest met zijn eerst seat fit en verscheen ook voor het eerst in (goeddeels blauwe) McLaren-overalls. Over de kleurstelling van de MCL35M bestaan ondertussen ook geen geheimen meer: de bolide zal wederom grotendeels in papaya-oranje uitgevoerd zijn.

