Brown verwacht vuurwerk tussen Ricciardo en Norris: ‘Hebben wat te bewijzen’

Lando Norris en Daniel Ricciardo stonden de afgelopen jaren bekend om hun grappen en grollen, maar McLaren-CEO Zak Brown verwacht dat het op de baan en in de garage ‘all business’ wordt nu de twee teamgenoten zijn.

Norris en Ricciardo samen in een persconferentie over voor de camera: het liep de afgelopen seizoenen vaak af met één van de twee – of allebei – in tranen met de slappe lach. De Brit en Australiër zijn stuk-voor-stuk goedlachs, en halen ook nog eens het beste (of slechtste) in elkaar naar boven. Wie echter verwacht dat het zo lachen, gieren, brullen wordt bij McLaren, komt volgens Brown bedrogen uit.

Nadat Ricciardo onlangs al aanhaalde dat het ‘geen comedyshow’ wordt, vertelt Brown nu ook aan The Sun dat hij juist verwacht dat het er – in elk geval op circuit – hard aan toe zal gaan tussen het McLaren-duo. “Iedereen denkt dat ze een soort komisch duo worden, maar ik verwacht juist dat ze serieus zullen zijn. Ze hebben allebei wat te bewijzen.”

“Daniel bevindt zich op dat punt in z’n loopbaan dat hij om de titel wil vechten. Dat zal met ons in 2021, denk ik, nog niet lukken, maar hopelijk in de toekomst wel. Lando is op zijn beurt niet langer ‘het jongere broertje’, dus ik reken erop dat we vooral twee extreem snelle coureurs met hun eigen karakters gaan zien. Eenmaal in de garage, zal het ‘all business’ zijn, één en al zakelijkheid.”

Moet de teamleiding ingrijpen?

Op de baan, zo voegt Brown daar nog aan toe, kan het ook zomaar hard-tegen-hard gaan tussen Ricciardo en Norris. “Ik denk wel dat wij daar iets te ‘managen’ krijgen”, spreekt Brown namens de teamleiding. “Lando en zijn vorige teamgenoot Carlos Sainz gaven elkaar alle ruimte als ze met elkaar vochten, maar ik denk dat het er tussen Lando en Daniel feller aan toe zal gaan als ze duelleren.”

Brown sluit zo dus zelfs niet uit dat hij en teambaas Andreas Seidl er misschien voor moeten zorgen dat het onderlinge duel niet alleen hard maar ook fair is. “Ik denk echter wel dat wij het spannendste rijdersduo hebben, zowel op als naast de baan”, stelt hij. “Ze barsten allebei van de energie en ambitie en dat maakt McLaren ook een jeugdig en energiek team.”