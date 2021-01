Ricciardo wil het zakelijk houden bij McLaren: ‘Wordt geen comedyshow’

Het was mogelijk de eerste gedachte bij velen toen Daniel Ricciardo bij McLaren tekende, het oranje team krijgt met de Australiër en Lando Norris een koningskoppel met de lach aan de broek. Maar de Australiër is daar niet naar op zoek: “Ik ben hier voor business, om de auto beter te maken.”

Het filmpje van de persconferentie voorafgaand aan de Britse Grand Prix van 2019 is mogelijk honderden miljoenen keer bekeken. Ricciardo vraagt Norris naar zijn ‘begroeiing onder de gordel’ waarna de jonge Brit in lachen uitbarst, tot huilens toe. En de twee figureren sindsdien wel vaker in jolige onderonsjes, een droomduo voor de marketeers van McLaren, zou je denken.

En het zal vast gezellig worden op zijn tijd maar het moet spontaan blijven. Ricciardo: “Het wordt geen comedyshow”, benadrukt de goedlachse zevenvoudig racewinnaar tegenover Sky Sports. “Dat wil ik echt duidelijk maken aan iedereen die kijkt, de fans van McLaren in het bijzonder. Ik ben hier om te presteren, ik kom hier om de auto te verbeteren.”

“He’s crying!!”@DanielRicciardo has made us all laugh over the years… and it was all too much to handle for @LandoNorris in today’s press conference!

😂😂#SkyF1 #BritishGP pic.twitter.com/1wOUEyVLMn

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) July 11, 2019