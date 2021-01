Key: ‘Ontzettend vastberaden Ricciardo kan McLaren helpen stappen te zetten’

Behalve een schat aan ervaring, kennis van een topteam als Red Bull, zeven zeges op zak en een opgeruimd humeur, brengt Daniel Ricciardo volgens technisch directeur James Key ook iets anders mee naar McLaren dat essentieel is: zijn enorme vastberadenheid.

Dat verklaart Key in de F1 Nation-podcast, via Formula1.com. Ricciardo mag dit jaar dan wel een nieuwkomer bij McLaren zijn, maar de technisch directeur kent hem nog uit de tijd (2012-2013) dat ze samen bij Toro Rosso zaten.

Key weet zodoende ook dat de ‘wat joviale, lichthartige’ Ricciardo veel meer is dan alleen een lachebekje. “Wat altijd veel indruk op me heeft gemaakt aan Daniel, is hoe ontzettend vastberaden hij is. Je merkt dat ook vooral als hij aan het racen is, dan zie en voel je dat echt.”

“Als je zijn radioberichten van achter het stuur hoort, is hij echt heel anders dan de zo relaxte persoon die hij buiten de auto altijd is.” Dankzij die kwaliteit én zijn ervaring, erelijst en zelfvertrouwen, zal Ricciardo het team van McLaren ook extra vertrouwen geven, denkt Key.

“Dor zijn komst kijken we straks ook uit technisch oogpunt misschien wel anders naar de auto, want hij neemt veel kennis mee”, verwacht Key. “Wij willen graag weer een topteam worden, en ik denk dat Daniel ons kan helpen verdere stappen in die richting te zetten.”

