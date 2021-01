Norris klaar voor de strijd: ‘Ricciardo zal heus geen tienden per rondje sneller dan Sainz zijn’

McLaren-coureur Lando Norris heeft dit jaar een nieuwe teamgenoot met een behoorlijke staat van dienst in Daniel Ricciardo. De jonge Brit lijkt zijn borst dus te kunnen natmaken, nu hij voor het eerst wordt vergeleken met een (zevenvoudig) racewinnaar.

Norris had de afgelopen twee jaar in Carlos Sainz natuurlijk ook geen makkelijke teamgenoot, met de Spanjaard die hem beide seizoenen op punten versloeg (96 – 49 en 105 – 97). De 26-jarige Sainz, goed voor 118 Grands Prix en twee podiumplekken, verdiende voor 2021 een transfer naar Ferrari. Nu krijgt Norris echter de 31-jarige Ricciardo naast zich, met 188 Formule 1-starts en zeven zeges op zijn cv.

In interview met The Race erkent Norris dat de komst van Ricciardo voor hem ook met enige onzekerheid gepaard gaat: “Want ik heb natuurlijk maar één teamgenoot in de Formule 1 gehad”, zegt Norris, die in 2019 debuteerde, “het is daarom voor mij ook lastig om te weten wat ik kan verwachten van een andere coureur.”

“Ik sla Carlos echter enorm hoog aan”, laat Norris daar na twee jaar samen geen twijfel over bestaan. “Ik had zeker niet het gevoel dat ik tegen iemand reed die niet competitief was en dat Daniel vergeleken met hem buitengewoon is”, legt de Brit dat uit. “Ik heb Carlos de afgelopen jaren ook dingen beter zien doen dan Daniel, al zullen er vast ook veel dingen zijn die Daniel beter doet dan Carlos.”

“Daniel is een andere coureur, maar hij zal heus geen tienden sneller zijn dan Carlos”, spreekt Norris toch een soort van verwachting uit. Norris sluit niet uit dat de Aussie in bepaalde (kleine) dingen beter zal zijn, maar: “Het zal vooral vanuit zijn ervaring komen, omdat hij voor veel verschillende teams heeft gereden en recentelijk bij Red Bull in een winnend team heeft gezeten.”

“Ik kan echter vooral niet wachten op de kans om van zo iemand te leren, in plaats van dat ik me er zorgen om maak of wat dan ook”, stelt Norris, die een ‘bromance‘ met ex-teamgenoot Sainz had bij McLaren, maar aangaf dat er ook genoeg sprake was van spanning tussen de Spanjaard en hemzelf.

