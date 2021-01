Norris over ‘bromance’ met Sainz: ‘We hebben elkaar ook vaak vervloekt’

Lando Norris en Carlos Sainz leken voor de buitenwereld twee jaar lang de perfecte teamgenoten, maar volgens de Brit was dat niet altijd het geval. Omdat je teamgenoot ‘de laatste persoon is waarvan je wilt verliezen’, toonde Norris niet altijd zijn ware gelaat. “Er is altijd spanning tussen teamgenoten, zelfs als je zegt dat dat niet zo is.”

Met Lando Norris en Carlos Sainz timmerde McLaren de afgelopen twee jaren langzaam aan de weg terug naar de top. Afgelopen seizoen eindigde het team uit Woking als derde in het constructeurskampioenschap, het beste resultaat sinds 2012. Op de baan verliep de samenwerking tussen de Brit en de Spanjaard dus goed, maar ook naast de baan kon het duo het prima met elkaar vinden.

Lees ook: McLaren-racedirecteur Stella: ‘Ricciardo is Sainz niet en zijn relatie met Norris zal anders zijn’

Hoewel Norris en Sainz naar de buitenwereld toe een bromance, een hechte vriendschap, hadden was er zeker ook rivaliteit tussen de twee coureurs. Dat vertelt Norris in gesprek met Motorsport-Total. “Er is altijd spanning tussen teamgenoten. Zelfs als je zegt dat dat niet zo is, die is er altijd. Misschien probeer je dat soms te verbergen, zelfs bij mij en Carlos.”

“We hebben elkaar vaak gehaat”, vervolgt de 21-jarige Brit. “Je wilt niet onderdoen voor je teamgenoot en je wilt er niet slecht uitzien voor hem. Hij is de laatste persoon waarvan je wilt verliezen. Zelfs als je een glimlach hebt, doet het diep van binnen soms pijn. Dan haat je hem omdat hij zo snel is, omdat hij iets doet wat je moeilijk vindt of omdat je hem gewoon niet kan bijhouden”, legt Norris uit.

Hoewel het afgelopen seizoen vaak close was tussen de Norris en Sainz, moest de Brit zijn Spaanse teamgenoot uiteindelijk voor zich dulden in 2020. Sainz scoorde 105 punten en stond in Monza als tweede op het podium, Norris behaalde 97 punten en stond met een derde plaats in de openingsrace van het seizoen voor het eerst in zijn F1-carrière op het podium.

Lees ook: Sainz: ‘Ongeacht de situatie is het heel, heel moeilijk om nee te zeggen tegen Ferrari’