Sainz: ‘Ongeacht de situatie is het heel, heel moeilijk om nee te zeggen tegen Ferrari’

Zelfs na een teleurstellend 2020 voor Ferrari zou het voor elke coureur moeilijk zijn geweest om nee te zeggen tegen het iconische Italiaanse team. Dat zegt Carlos Sainz, die dit jaar bij Ferrari teamgenoot wordt van Charles Leclerc. “Rijden voor het meest succesvolle team in de geschiedenis van de sport is de droom van elke Formule 1-coureur.”

In mei vorig jaar, nog voor er een race gereden was, kondigde Ferrari de komst van Carlos Sainz aan. Omdat Ferrari een moeilijk 2020 kende, kreeg de Spanjaard doorheen het afgelopen seizoen steeds vaker vragen over zijn keuze voor de Scuderia. Maar ongeacht de prestaties van Ferrari vorig jaar is het volgens Sainz voor een F1-coureur hoe dan ook moeilijk om nee te zeggen als de Italianen komen aankloppen.

“Ten eerste, je rijdt voor Ferrari. Ik denk niet dat er veel meer te zeggen is”, vertelt de 26-jarige Spanjaard in gesprek met Crash. “Ferrari-coureur worden is voor elke coureur een droom. Ongeacht de situatie is het heel, heel moeilijk om daar nee tegen te zeggen.”

Toen Sainz vorig jaar besloot in te gaan op het aanbod van Ferrari, was hij zeker van zijn keuze. “Op dat moment was ik er behoorlijk van overtuigd dat ik me in een Italiaans team… Ik heb me altijd op mijn gemak gevoeld bij Toro Rosso, en ik had altijd het gevoel dat Ferrari een goede plek voor me zou kunnen zijn”, legt hij uit.

“Ik spreek Italiaans, ik ken verschillende mensen daar, en ik had het gevoel dat ik er onmiddellijk een succesvolle periode kon beleven”, vervolgt de Spanjaard. “Afgezien daarvan denk ik dat rijden voor het meest succesvolle team in de geschiedenis van de sport de droom is van een Formule 1-coureur.”

