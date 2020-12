Sainz niet bang voor ongeduld bij Ferrari: ‘Kijk naar Vettel en Alonso’

Het is bijna een gouden regel onder coureurs: als Ferrari je wilt hebben, zeg eigenlijk geen ‘nee’. Dus toen Carlos Sainz voorafgaand aan afgelopen seizoen een telefoontje uit Italië kreeg, kon hij ook niet anders dan besluiten het inmiddels vertrouwde McLaren-nest na 2020 achter zich laten. En bang voor de druk is hij zeker niet.

Tuurlijk, zodra je het rood van Ferrari aantrekt, verandert de wereld. Er is de faam maar ook de druk. Het team is het boegbeeld van de racerij in Italië en daar hoort een zeer kritische en vooral ongeduldige fanschare in binnen- en buitenland bij. Om maar niet over de Italiaanse media te beginnen. Men wil daarom nog weleens roepen dat er weinig tijd is voor een coureur om bij Ferrari te wennen en meteen te presteren.

Maar van dat laatste wil Sainz niets weten. “Kijk naar Vettels carrière bij Ferrari. Welke coureur zou niet zes jaar willen doorbrengen bij Ferrari zoals hij dat gedaan heeft? Mijn langste periode bij een team is twee jaar. Als Ferrari een team zou zijn dat coureurs opkauwt en uitspuugt, wat zijn Renault, Toro Rosso en al die anderen dan?”, betoogt Sainz tegen Autosport.

Sainz heeft ook het voorbeeld van zijn nationale idool, Fernando Alonso. “Hij bracht hier vijf jaar door, het zijn cyclussen en dat zou ik graag willen hebben”, aldus Sainz die een tweejarig contract in Maranello heeft getekend. “Ik zou hier graag een omgeving willen creëren zoals bij McLaren. Ik heb nu ervaring met het werken met een worksteam, ik hoop een zelfde soort team om me heen krijgen zoals bij McLaren. Daar zal ik me voor gaan inzetten.”

Zijn twee jaar bij McLaren brachten hem twee keer een zesde plek in het kampioenschap plus zijn twee tot nu toe enige podiumplekken. “Zij hebben me de ruimte gegeven om me uiteindelijk enorm te verbeteren als coureur. Ik ben een verbeterde versie van wie ik was bij Toro Rosso en Renault. In de races, starts, kwalificaties, ik heb me constant ontwikkeld. De progressie is groter geweest dan ik ooit had durven denken.”

De Spanjaard vond in Woking de rust, stabiliteit en warmte die hij bij Toro Rosso en Renault misschien wel miste. “Ik was er comfortabeler dan bij andere teams, de tweejarige verbintenis gaf me de rust om me te kunnen ontwikkelen en aan te passen aan de auto. Dat heeft meer performance opgeleverd. Ik ben enorm blij en dankbaar voor die twee jaar.”

