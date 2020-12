Sainz sluit McLaren-tijdperk af met P3 in het constructeurskampioenschap: ‘Wij verdienen het’

Carlos Sainz heeft zijn tijd bij McLaren afgesloten met een zesde plaats in Abu Dhabi en daardoor is McLaren derde geworden in het constructeurskampioenschap en dat heeft het team verdiend, concludeert de Spanjaard.

“Ik ben heel erg blij dat ik mijn periode bij McLaren op deze manier afsluit”, vertelt Sainz aan Sky Sports F1. “Het is geen makkelijk jaar geweest voor ons. Vaak hadden we niet de beste auto van het middenveld, maar we zijn toch derde geworden en daar ben ik heel erg blij mee”, aldus de Spanjaard.

Volgend jaar rijdt Sainz voor het team van Ferrari, maar hij wil nog niet aan de toekomst denken. “We moeten eerst feest gaan vieren. Dit is echt een waanzinnig grote prestatie van het team”, oordeelt de toekomstig Ferrari-coureur.

En daarmee komt er dus ook een einde aan het duo Sainz-Norris. Vanaf dag één klikte het tussen Smooth Operator, zoals Carlos Sainz liefkozend werd genoemd, en Memelord, alias Lando Norris. Uiteraard gaat Norris Sainz missen. “We hebben een geweldige tijd gehad en ik heb veel van hem opgestoken”, zegt de McLaren-coureur die volgend jaar Daniel Ricciardo als teamgenoot krijgt.

Volgens Norris is de goede band met zijn teamgenoot essentieel geweest om de derde plaats in het constructeurskampioenschap te bemachtigen. ” We hebben dit jaar echt als een team geopereerd en daardoor zijn we derde geworden”, stelt Norris.

