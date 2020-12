Ricciardo blij met mooie Renault-exit, verheugt zich op McLaren-move: ‘Lekker aansluiten daar’

Met een vijfde plek in het WK en een zevende plaats in de seizoensfinale in Abu Dhabi is Daniel Ricciardo blij met hoe hij zijn periode bij Renault heeft afgesloten. Wat hem ook goed deed: dat zijn nieuwe team McLaren het jaar als derde bij de constructeurs heeft afgerond.

McLaren haalde Racing Point zo in de slotrace nog in, terwijl Renault zelf als vijfde bij de teams eindigde. Ricciardo droeg op de zondag in Abu Dhabi zeven punten bij aan Renaults totaal: zes voor de zevende plek en het bonuspunt voor de snelste raceronde.

“Het was een zware race, met in het begin veertig ronden op de harde band”, vertelt Ricciardo in de F1 Live-show op YouTube. “De banden deden het echter goed”, prijst hij producent Pirelli, al is hij er minder zeker van of de safetycar hem in deze race heeft geholpen of niet: “Geen idee, haha.”

Met de zevende plek aan de streep was het echter hoe dan ook ‘een sterke race’, zo meent de Aussie. “Het is ook mooi om mijn tijd bij Renault zo af te sluiten.”

Bij terugkomst in de pits zag hij de manschappen van zijn aanstaande werkgever McLaren – Ricciardo rijdt vanaf 2021 voor dat team – feestvieren. “Toen ik dat zag, snapte ik dat ze de derde plek hebben veiliggesteld.” Een mooie opsteker voor McLaren, en een net zo fijne financiële impuls qua prijzengeld.

“Ze hebben de stijgende lijn lekker te pakken, dus dan is het daar straks ook lekker aansluiten voor mij”, lacht Ricciardo. “Het is mooi dat ze derde zijn geworden. Ik denk dat ik in januari langs ga op de fabriek, maar ik ga nu eerst een week op de bank liggen!”

