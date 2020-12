Fernando Alonso droomt stiekem van podium in 2021 met landgenoot Sainz

Het is even geleden dat Fernando Alonso de smaak van champagne proefde op een Formule 1-podium: 27 juli 2014 om precies te zijn, op de Hungaroring. Zijn nieuwe dienstverband bij Renault staat in het teken van 2022 maar voor volgend jaar droomt de tweevoudig wereldkampioen al stiekem van een plek op het podium.

“Het is helemaal niet onwaarschijnlijk maar het zou helemaal een droom zijn om op het podium te staan met Carlos Sainz”, aldus Alonso tegen Cadena SER. “Waar ik genoegen mee neem? Ik heb niet iets specifieks in mijn hoofd maar het zou mooi zijn om een keer in de top 3 te eindigen. Er waren dit seizoen meer mogelijkheden dan ooit voor andere teams maar ik weet ook dat dit alleen mogelijk was als Mercedes tegenspoed kende.”

Want de Zilverpijlen zijn nog wel de favoriet in 2021, meent ook Alonso. “De dominantie zal doorgaan maar voor 2022 hebben we grote verwachtingen en hoop. Het doel is duidelijk, 2021 is een jaar van voorbereiding. De samensmelting met het team, enkele podiumplekken en de smaak van champagne zouden daarbij fantastisch zijn. Maar met de veranderingen voor 2022 in het reglement is er de droom om weer te winnen, bovenin mee te doen.”

De Spanjaard zit de manschappen van teambaas Cyril Abiteboul al maandenlang achter de broek aan, zowel op het circuit als op de thuisbasis in Enstone. “De auto is competitiever dan ik had verwacht, ik hoop dat dit doorzet. Het zal Alpine zijn en geen Renault meer, ik ben benieuwd naar het design en de kleuren”, aldus de 39-jarige Alonso die zijn aspiraties voor andere grote races op een lager pitje heeft gezet maar zeker nog niet vergeten is.

“The Indy 500 en de Dakar Rally zijn de enige twee wedstrijden die ik nog heel graag wil winnen. Dat ligt even stil maar ik ben het doel nog niet uit het oog verloren. Ik wil ze nog steeds winnen in de toekomst.”