Bij Toyota is men niet verbaasd over herboren Alonso: ‘Tussenpauze hier deed hem goed’

Fernando Alonso is druk aan het rondneuzenbij Renault, hij wil alles weten over alle processen binnen het team in aanloop naar volgend jaar. De Spanjaard oogt relaxed maar nog altijd supergemotiveerd. Zijn tussenpauze heeft hem goed gedaan, denkt ook men bij Toyota waarmee Alonso in 2018 en 2019 twee de 24 uur van Le Mans won.

“Ik denk dat die tussenjaren een mooie kans waren op een andere manier met de sport bezig te zijn, om er misschien wel veel meer van te genieten”, reflecteert Alastair Moffitt in gesprek met FORMULE 1 Magazine. Moffit had als communicatiemanager van Toyota Gazoo Racing veel met de Spanjaard had te maken. “In de Formule 1 is het je allereerste taak om je teamgenoot te vermorzelen, hier moet je ermee samenwerken.”

Lees ook: In beeld: Alonso laat de R25 met V10-motor brullen in Abu Dhabi

Alonso in budgethotels

Bij het Japanse team was Alonso allesbehalve de primadonna zoals hij in de Formule 1 nog weleens was. “Ik denk dat het een fijne ervaring voor hem was; hij werd weliswaar gerespecteerd, maar verder als een volstrekt normaal persoon behandeld.” De Brit memoreert een raceweekeinde in Fuji, toen ze in een bedenkelijk Japans budgethotel sliepen. “De kamers waren verschrikkelijk. Je kon er nauwelijks je koffer kwijt en het bed was als een houten plank”, herinnert Moffitt zich.

Lees ook: Alonso ongeduldig voor 2022: ‘We moeten op 1 januari beginnen met windtunneltesten’

“De Japanse journalisten kregen er lucht van en konden zich niet voorstellen dat de grote Alonso daar verbleef. Toen hem ernaar werd gevraagd, antwoordde hij: ‘Het hele team slaapt daar, dus ik ook. Geen probleem, er staat een bed, meer heb ik niet nodig.’ Het werd het verhaal van het weekeinde!”

In editie 18 lees je de reportage waar mensen van Toyota over de bijzondere twee jaar die zij meemaakten met Fernando Alonso. Het nieuwe nummer van FORMULE 1 is met een klik hieronder te bestellen.