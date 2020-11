Alonso ongeduldig voor 2022: ‘We moeten op 1 januari beginnen met windtunneltesten’

Fernando Alonso is terug bij Renault en dat zal de Franse renstal geweten hebben. De Spanjaard heeft Renault gevraagd om zo snel mogelijk te beginnen met de windtunneltesten van de auto voor 2022. Volgens directeur Marcin Budkowski toont het de motivatie van Alonso.

Fernando Alonso werkt momenteel druk aan zijn terugkeer in de Formule 1. De Spanjaard testen de afgelopen weken in Bahrein en Abu Dhabi met de Renault van 2018 en zit ook al met 2022 in zijn hoofd. De Spanjaard is zelfs zo met 2022 bezig dat hij de Franse renstal heeft gevraagd om op 1 januari 2021, de eerste dag waarop het is toegestaan, te beginnen met de windtunneltesten voor de auto voor ’22. Dat onthulde Renault-directeur Marcin Budkowski in gesprek met Crash.net.

“Hij vraagt naar alles”, vertelt Budkowski. “We waren in de windtunnel, en plots vroeg hij ‘kunnen we de auto voor ’22 nog niet testen?’. Ik antwoordde: ‘Nee, dat mogen we nog niet doen vanwege de reglementen’, waarop Alonso vroeg wanneer we dan wel zouden mogen beginnen. ‘1 januari’, zei ik.”

Het bracht de Spanjaard meteen op ideeën. “‘Oké, en testen jullie op 1 januari?’, vroeg hij. ‘Normaal gesproken niet, maar dit jaar misschien wel, want dit moet het jaar worden.’, antwoordde ik”, speelt Budkowski het gesprek na. De reactie van Alonso was veelzeggend volgens de Renault-directeur. “Hij zei: ‘Oké, dan moeten we op 1 januari beginnen met testen. Ik kan naar hier komen en jullie helpen.‘ Dat is het hoe gemotiveerd Fernando is op dit moment”, aldus Budkowski.



