Button: ‘Andere’ Alonso gaat een teamspeler zijn bij Renault’

Fernando Alonso maakt volgend jaar zijn rentree in de Formule 1 na een afwezigheid van twee jaar. Hij neemt de plaats in van Daniel Ricciardo, die op zijn beurt naar McLaren verkast. Jenson Button, die twee jaar lang de teamgenoot was van Alonso bij McLaren, rekent op een andere Alonso in 2021.

Button maakt hierbij de vergelijking met een andere coureur die de Formule 1 tijdelijk verliet. “Kimi Räikkönen trok ook de Formule 1-deur achter zich dicht, maar realiseerde zich toen hoe leuk de Formule 1 was”, zegt Button in een interview met Motorsport. “Daarom keerde hij terug en daarom keert Alonso terug”, stelt hij.

Alonso is als coureur en persoon veranderd in de tussenpauze, meent de wereldkampioen van 2009. “De Fernando van drie a vier jaar geleden wilde je beslist niet in je team hebben. Maar nu is hij een echte teamplayer. Hij gaat anders zijn. Dat weet ik zeker”, aldus Button.

