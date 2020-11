Renault niet langer de favoriet voor P3: ‘We zijn nu de underdog’

Voor de Grand Prix van Turkije lag Renault nog op een hele mooie derde plaats in het constructeurskampioenschap, maar een slecht weekend van de Franse formatie en een goed weekend van zowel McLaren als Racing Point heeft ervoor gezorgd dat Renault nu vijfde staat in de stand. Volgens Daniel Ricciardo is Renault niet langer de favoriet voor P3 in het constructeurskampioenschap.

Renault had voor de Turkse GP een voorsprong van één punt op Racing Point en McLaren, maar kende een teleurstellend weekend op Istanbul Park. Ricciardo werd slechts tiende, terwijl Ocon elfde werd. McLaren en met name Racing Point pakten veel punten op de Turkse omloop en dus staat Renault nu vijfde in het constructeurskampioenschap en zelfs die vijfde plaats is nu onzeker, aangezien Ferrari het gat bijna volledig heeft gedicht.

Lees ook: Binotto: ‘Vettel voelt zich nu meer op zijn gemak in de SF1000’

“We zijn nu de underdog”, bekent Ricciardo aan Motorsportweek. “Maar we kunnen nog derde worden. Er zijn nog drie races te gaan. Het is jammer dat het niet goed ging in Turkije. Het doet pijn, dat kunnen we niet ontkennen. Maar met nog drie races te gaan, kunnen we het omdraaien”, stelt de strijdvaardige Australiër.

Toch zit het matige weekend in Turkije hem behoorlijk dwars. “Ik had een goede start, maar ik zat klem. Esteban zat aan de buitenkant, Lewis aan de binnenkant en ik kwam gewoon in een sandwich. Het was een rare race. Op een gegeven moment waren we één van de snelste op het asfalt en twee rondes later waren de banden er compleet aan. We waren gewoon niet constant genoeg”, besluit hij.

Lees ook: Hülkenberg wacht af, maar ‘duurt nog wel een poosje voordat er duidelijkheid is’