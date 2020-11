Binotto: ‘Vettel voelt zich nu meer op zijn gemak in de SF1000’

Sebastian Vettel stond afgelopen zondag voor de eerste keer op het podium sinds Mexico vorig jaar. De Duitser kent geen makkelijk seizoen en pakte slechts 18 punten uit de eerste 13 races, maar in Turkije werd hij verrassend derde. Volgens Mattia Binotto voelt Vettel zich nu meer op zijn gemak in de auto.

Vettel begon de race als elfde, had een geweldige start en lag na de eerste ronde derde. Het leek erop dat de Duitser vierde zou worden, maar door een foutje van teamgenoot Charles Leclerc wist Vettel nog derde te worden. Teambaas Mattia Binotto, die niet aanwezig was in Turkije, is blij voor de viervoudig kampioen.

“Het is belangrijk voor hem dat hij derde is geworden. Het is een moeilijk seizoen voor hem, maar nu gaat het steeds beter. Hij voelt zich steeds meer op zijn gemak in de SF1000”, vertelt de Zwitser aan Motorsportweek.

“Het was een goede race van hem”, gaat hij verder. “Zijn start was geweldig, hij was snel, zorgde goed voor zijn banden en hield de snellere jongens achter zich. De laatste ronde was briljant. Hij greep zijn kans en haalde Leclerc in”, aldus de teambaas van Ferrari.

Sowieso is Binotto zeer te spreken over de laatste paar races. “Het gaat steeds beter. We zijn competitiever. Als het gaat om het constructeurskampioenschap: het seizoen is nog niet voorbij. Dat is bemoedigend”, besluit de strijdvaardige Binotto.

