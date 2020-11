Häkkinen over Turkse GP: ‘Dit lijkt een gemiste kans voor Red Bull’

Mika Häkkinen vraagt zich af of de Turkse GP een gemiste kans is voor Red Bull, al stelt de Fin ook meteen de vraag of Red Bull zonder problemen in staat zou zijn geweest om Lewis Hamilton af te houden. Over de Brit is Häkkinen dan weer vol lof. “Hij had geen betere manier kunnen kiezen om zijn kunnen aan de wereld te tonen.”

“Races zoals deze zijn nooit gemakkelijk, zoals de coureurs hebben ontdekt. De bandentemperatuur is altijd belangrijk, vooral als je probeert om full wets en intermediate banden aan het werk te houden op een baan die kletsnat is en later begint te drogen”, zo omschrijft Häkkinen de omstandigheden tijdens de Turkse GP in zijn terugblik voor Unibet. “De controle houden over een F1-auto in deze omstandigheden is nooit gemakkelijk, zelfs niet voor de meest getalenteerde en ervaren coureur.”

Lewis Hamilton ging op Istanbul Park uiteindelijk als beste met omstandigheden om een kroonde zich in stijl voor een zevende keer tot wereldkampioen. “Zijn opmars was precies wat je wilt zien in een race als deze: gestaag, consistent, en met een steeds beter inzicht in de racelijnen. Dit draait allemaal om het opbouwen van vertrouwen in de auto en in jezelf”, zo schrijft Häkkinen. “Hamilton had geen betere manier kunnen kiezen om zijn kunnen aan de wereld te tonen.”

Dat Hamilton aan het einde van de race een de beslissing van het team om te pitten negeerde, toont volgens de Fin de progressie die hij heeft gemaakt doorheen de jaren. “Tegen het einde van de race leken Lewis’ inters meer op slicks, maar het feit dat hij de beslissing van het team om op het laatste moment een pitstop te maken afwees, toont ons hoeveel hij in de loop der jaren heeft geleerd. Hij weet waartoe de auto in staat is op zeer versleten banden, en hij heeft het vertrouwen om in zo’n omstandigheden te blijven pushen en de klus te klaren”, toont de tweevoudig wereldkampioen zijn bewondering.



“Een tijdje leek het erop dat Max Verstappen de race van zondag zou kunnen winnen. De Red Bulls zagen er erg snel uit aan het begin van de race, maar toen hij naast de baan belandde in de jacht op Pérez en teamgenoot Alex Albon ook een spin maakte, was hun strijd voorbij. Dit lijkt een gemiste kans voor Red Bull, maar ik betwijfel of zelfs zij Lewis in de tweede fase van de race achter zich hadden kunnen houden”, aldus Häkkinen.



