Hülkenberg wacht af, maar ‘duurt nog wel een poosje voordat er duidelijkheid is’

Nico Hülkenberg blijft hopen op een stoeltje voor 2021. De Duitser reed zich op de Nürburgring en in Silverstone als reservecoureur bij Racing Point in de kijker en probeert sindsdien een zitje voor volgend seizoen te bemachtigen. Voorlopig is het afwachten voor ‘The Hulk’, die een gesprek met Servus TV een update geeft over zijn situatie. “Het is wat betreft alle berichten weer wat rustiger geworden.”

Nico Hülkenberg hoopt nog steeds op een vervolg van zijn F1-carrière in 2021. Hoewel hij niet verwachtte te racen dit jaar, kreeg hij onverwacht toch zijn kans. Hij maakte indruk tijdens twee races die reed voor Racing Point als vervanger voor Sergio Pérez en Lance Stroll, die beiden door een coronabesmetting een weekend moesten uitzitten.

Lees ook: Horner: ‘Kunnen nog na het seizoen een beslissing nemen over Albon’

Ondertussen zijn de stoeltjes voor 2021 bijna allemaal ingevuld. Omdat verwacht wordt dat Haas volgend jaar kiest voor Mick Schumacher en Nikita Mazepin, hopen zowel Nico Hülkenberg als Sergio Pérez op het tweede zitje bij Red Bull. Voorlopig is dat in handen van Alex Albon, maar het team uit Milton Keynes zegt te willen wachten tot na het seizoen om een beslissing te nemen voor volgend jaar.

“Voorlopig valt er eigenlijk nog niks te melden”, vertelt Hülkenberg aan Servus TV. “Het is wat betreft alle berichten weer wat rustiger geworden. Ik denk dat het nog wel een poosje duurt voordat er echt duidelijkheid komt”, voorspelt de Duitser. “Ik laat het gewoon op me afkomen. Ik ben eerlijk gezegd vrij ontspannen en heb het zelf ook niet in de hand.”

Hoewel het voorlopig afwachten is voor Hülkenberg, blijft hij gemotiveerd. “Ik blijf gewoon paraat, stand-by bij wijze van spreken”, gaat hij verder. “Natuurlijk hoop ik dat er nog een comeback of een kans voor mij komt. Daarvoor ben ik enorm gemotiveerd. We moeten allemaal nog een beetje geduld hebben totdat het uiteindelijke besluit is genomen”, aldus de Duitser.

Lees ook: Horner: ‘Als we niet verdergaan met Albon dan kijken we buiten Red Bull-programma’