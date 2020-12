Sainz maakt z’n borst alvast nat: ‘Leclerc is momenteel één van de beste coureurs’

Carlos Sainz houdt er rekening mee dat hij ‘zeker in het begin’ een zware dobber krijgt aan Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc: ‘Het zal moeilijk worden om hem te evenaren’.

Sainz sluit in 2021 aan bij de Scuderia, waar Leclerc al sinds 2019 voor rijdt. In de Monegask krijgt hij ‘een groot talent’ als teamgenoot, zo weet Sainz. “Ik vind ook dat hij momenteel op een uitzonderlijk hoog niveau opereert”, laat hij zich tegenover RaceFans ontvallen, verwijzend naar Leclercs 2020.

“Zoals Charles momenteel presteert, is hij in mijn ogen één van de beste coureurs op de grid”, zegt Sainz zelfs. “Het zal daarom moeilijk worden om hem te evenaren. Zeker in het begin”, doelt Sainz op de geringe testtijd (slechts drie dagen in totaal) voorafgaand het nieuwe seizoen.

Lees ook: Leclerc en Sainz krijgen ‘gelijke kansen aan het begin van het seizoen’

Leclerc zelf noemde 2020 onlangs al zijn ‘beste seizoen tot dusver’. Hoewel Ferrari’s SF1000 niet bepaald competitief was, wist hij er toch twee podiumplekken en 98 punten mee te halen. Hij finishte zo als achtste in het WK, vijf plekken voor teamgenoot Sebastian Vettel.

Lees ook: Leclerc: ‘2020 is mijn beste seizoen tot dusver’