Leclerc: ‘2020 is mijn beste seizoen tot dusver’

Ferrari is misschien wel de grootste tegenvaller van het seizoen, maar vaak wist Charles Leclerc zich te onttrekken aan de misère en pakte hij punten. Hij is dan ook tevreden over zijn jaar en spreekt van zijn beste seizoen tot dusver.

“Ik heb risico’s genomen en vaak werkte dat en pakte ik punten. Ik ben dus blij met mijn eigen prestaties”, vertelt hij aan Motorsport.

Toch was het geen makkelijk seizoen voor hem. In Barcelona tijdens de wintertesten kreeg hij in de gaten dat Ferrari geen rol van betekenis zou spelen in het gevecht om het kampioenschap. “Het was moeilijk om dat te accepteren, maar de realiteit was gewoon dat we te langzaam waren. Gelukkig gaat het sindsdien steeds iets beter. Het zijn kleine stapjes die we zetten, maar het gaat in ieder geval de goede kant op. We hebben veel geleerd dit seizoen en ik weet zeker dat we sterker terugkomen”, besluit de Monegask.

