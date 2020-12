Ferrari stelt geen nieuwe technisch directeur aan na vertrek Resta

Na het vertrek van Simone Resta, die de rol van technisch directeur bij Haas op zich gaat nemen, zit Ferrari zonder een technisch directeur, maar volgens Mattia Binotto zijn ze niet op zoek naar een vervanger.

Enrico Cardile, die al de leiding had over de chassisafdeling, neemt de taken van Resta op zich. “We hebben geen technisch directeur nodig, want bij Ferrari hebben we iemand die de leiding heeft over de motorafdeling en de chassisafdeling. Enrico (Cardile, red.) neemt de taken van Resta op zich. Dus is het overbodig om iemand te zoeken”, zegt Binotto tegen Racefans.

Maar de teambaas van Ferrari sluit niet uit dat Ferrari in de winter iemand gaat aanstellen om de organisatie te versterken. “We staan er altijd voor open en kijken altijd rond. Als we iemand vinden, dan moet diegene wel iets toevoegen aan de organisatie”, aldus de Zwitser.

