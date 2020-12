Leclerc over rivaliteit met Verstappen: ‘Max is een goede jongen, maar als we de helm opzetten…’

Charles Leclerc zegt dat zijn rivaliteit met Max Verstappen de laatste jaren is veranderd. Toen ze jonger waren en in de karting tegen elkaar reden, ‘konden we elkaar niet uitstaan’. Ondertussen zijn de Monegask en Nederlander, beide 23 jaar oud, wat volwassener en zo is ook hun relatie veranderd. “We praten en we hebben grote vooruitgang geboekt.”

Max Verstappen en Charles Leclerc verschillen maar zestien dagen in leeftijd, waarbij de Verstappen de oudste van de twee is. De Nederlander en Monegask zijn al sinds hun tijd in de karting rivalen. Ook in de Formule 1 vochten ze al verschillende gevechten uit op de baan, denk bijvoorbeeld aan het gevecht om de overwinning in de slotfase van de Oostenrijkse GP in 2019.

Lees ook: Verstappen over aanzien na zes jaar F1: ‘Respect van andere coureurs dwing je af’

Ondanks de jarenlange rivaliteit is hun relatie de laatste jaren veranderd. Dat vertelt Leclerc in gesprek met Sky Sports Italia. “Toen we klein waren, konden we elkaar niet uitstaan”, zegt Leclerc. “Maar met de tijd zijn we volwassener geworden, we praten en we hebben grote vooruitgang geboek”, omschrijft de Monegask de verandering.

Leclerc heeft respect voor Verstappen, maar zodra ze elkaar op de baan tegenkomen, is het net weer zoals vroeger. “Max is een goede jongen, maar uiteindelijk, als we de helm opzetten, brengt de concurrentie terug die er was in de kartingdagen”, aldus de Ferrari-coureur.



Lees ook: Vettel: ‘Leclerc is het grootste talent dat ik in mijn carrière heb gezien’