Verstappen over aanzien na zes jaar F1: ‘Respect van andere coureurs dwing je af’

Max Verstappen is pas 23 jaar maar geniet met zes jaar ervaring, meer dan honderd Grands Prix en inmiddels tien zeges al een flink aanzien onder de coureurs. Tijdens de rijdersbriefings wordt er naar hem geluisterd al is de Nederlander niet zo van het op de voorgrond treden.

Door zijn jonge leeftijd bij Verstappens entree is hij nu wel een veteraan te noemen, maar om nou te zeggen dat hij met de jaren ook mondiger is geworden tijdens de bijeenkomsten op vrijdag. “Ik zeg sowieso nooit zoveel tijdens rijdersbriefings”, vertelt Verstappen in gesprek met FORMULE 1 Magazine. “Ik laat me alleen horen als ik echt iets te zeggen heb.”

Lees ook: F1 Eindexamen: Verstappen als enige 17-0 in kwalificatie, ook Russell, Ricciardo en Leclerc domineren

En dan wordt zijn stem ook echt wel gehoord. “Natuurlijk word je meer gewaardeerd, maar dat dwing je af. Mensen kunnen tien jaar in de Formule 1 zitten en nog steeds bij bepaalde coureurs geen respect afdwingen. Dat is niet iets waar ik mee bezig ben, het gaat vanzelf.”

Wijsheid komt met de jaren en dergelijke bijeenkomsten moeten ook geleid worden, de coureurs worden in gesprekken met bijvoorbeeld de FIA vaak vertegenwoordigd door een meer ervaren man. Sebastian Vettel bijvoorbeeld, Lewis Hamilton of Romain Grosjean in het verleden. Of Verstappen ooit plaats gaat nemen in de vakbond van de coureurs, de GPDA? “Niet in een leidende rol. Dat trekt me totaal niet, daar heb ik geen zin in.”

Lees ook: Webber: ‘Verstappen is op zondag nog geen Hamilton, maar dat is normaal’

Meer Max Verstappen in Het Jaar van Max, de jaarlijkse special van FORMULE 1 Magazine. Met daarin ook gesprekken met Jos Verstappen, Franz Tost, Mark Webber en Christian Horner. Deze speciale editie is samen met het Jaaroverzicht voor een speciale prijs van 17,50 euro hieronder te bestellen.