Norris over Ricciardo: ‘Daniel weet hoe een team races wint’

Volgens Lando Norris zal de komst van Daniel Ricciardo zijn team McLaren naar een hoger niveau tillen. In tegenstelling tot Norris’ vorige teamgenoot, Carlos Sainz, weet Ricciardo hoe je als coureur en team races wint. Dat is kennis die bij Sainz ontbrak, zo stelt de Britse jongeling. “Daniel gaat ons nieuwe inzichten geven en het team vooruithelpen.”

“Ik verwacht er veel van. Ricciardo gaat ons een ander perspectief geven op bepaalde zaken”, vertelt Norris aan Autosport. “Carlos sprak regelmatig over zaken die gebeurden als hij met de wagen reed, wat het team deed en hoe men onder verschillende omstandigheden werkte. De kennis die veel coureurs hebben, en dat is iets wat ik van Carlos leerde, gaat over de werkwijze met een ander team.”

Met een verleden bij Renault, Red Bull, Toro Rosso en HRT heeft Ricciardo ervaring met verschillende manieren van werken. Bovendien won de goedlachse Aussie met Red Bull zeven Grands Prix. “Daniel heeft bij Red Bull gezeten en weet hoe je races moet winnen, hoe een team races wint en wat we daarvoor nodig hebben. Dat is iets wat Carlos volgens mij niet heeft. Het is goed dat Daniel bij ons komt rijden, dat geeft weer nieuwe inzichten en gaat het team vooruithelpen. Dat is erg goed”, oordeelt de 21-jarige Brit.

Niet alleen het team, maar ook Norris zelf zal dingen kunnen leren van Ricciardo. “Het is voor mij goed om met een ander te werken en weer nieuwe dingen te leren. Het is ook goed om het op te nemen tegen een coureur die races heeft gewonnen en een van de snelste coureurs op de grid is. Zo kan ik mezelf vergelijken met een racewinnaar”, aldus de Brit.

