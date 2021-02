Ricciardo wil wel weer een wedje leggen: ‘Niet om een tattoo, maar een auto van Zak Brown’

Bij Renault kreeg Daniel Ricciardo teambaas Cyril Abiteboul zover om een weddenschap af te sluiten waardoor de Fransman nu een tattoo moet laten zetten, maar aangezien zijn McLaren-baas Zak Brown bang is voor naalden, zint Ricciardo op een andere inzet: een bolide uit Browns privécollectie.

En die collectie mag er zijn, met Brown die onder meer Formule 1-auto’s als een Ferrari F310B en Williams FW11B in zijn verzameling heeft, maar ook Le Mans-wapens als een Porsche 962 of een Jaguar XJR, maar natuurlijk ook McLarens zoals de beroemde M8D uit de Can-Am racerij en Mika Häkkinens MP4-16A uit 2001.

“Ik had maandagmiddag lunch met Zak en daarbij kwam ook ter sprake dat ik bij Renault met Cyril om een tattoo had gewed dat ik een podium zou pakken in 2020”, vertelt Ricciardo, die zelfs twee podiumplaatsen scoorde voor zijn voormalige team en dus mag kiezen wat voor tattoo de ex-teambaas moet laten zetten.

“Zak liet zich toen echter ontvallen dat hij naalden haat, dus misschien moeten we dan maar om één van zijn auto’s wedden”, lacht Ricciardo. Of het verstandig is om weer op het wel of niet scoren van een podium in te zetten? “Ik wil dit jaar zeker weer op het podium staan en McLaren heeft vorig jaar twee podiums gepakt, dus dan moet het kunnen. Al zal het niet makkelijk zijn. Het wordt hard werken.”

Als het wedje inderdaad om een auto gaat, heeft Ricciardo wat te kiezen, want buiten bovengenoemde pronkstukken telt Browns autocollectie nog meer dan twintig klassieke raceauto’s. Ricciardo heeft ook een prima wagenpark (aan straatauto’s) waaronder een Porsche 918 en 911 GT3 RS en Ford F150 Raptor. ‘Van de zaak’ had hij de afgelopen jaren een reeks Aston Martins, Renaults en nu een McLaren.

