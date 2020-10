Ricciardo over weddenschap met Abiteboul: ‘Die tatoeage gaat er zeker komen’

Het duurde even maar Daniel Ricciardo heeft na een aantal vierde plaatsen eindelijk zijn eerste podium als een Renault-coureur te pakken. Teambaas Cyril Abiteboul zou een tatoeage zetten als Ricciardo op het podium zou eindigen. “Die tatoeage gaat er zeker komen.”

Ricciardo stond tweeënhalf jaar geleden voor het laatst op het podium. Toen won hij in Monaco. Het is voor de Australiër zijn eerste podium als Renault-coureur en het is ook het eerste podium voor Renault sinds Maleisië 2011 toen Nick Heidfeld derde werd.

“Het heeft even geduurd, maar het voelt goed. Het voelt alsof het mijn eerste podium is”, zegt Ricciardo na afloop van de race tegen David Coulthard.

Ricciardo had een weddenschap met zijn teambaas Cyril Abiteboul gesloten. Als de Australiër op het podium zou staan, dan neemt de Fransman een tatoeage. Die gaat er volgens Ricciardo zeker komen. “We hebben nu even de tijd om na te denken. Misschien gaat het iets te maken hebben met Duitsland, aangezien we nu in Duitsland zijn. Maar hij komt er zeker”, vertelt de Australiër.