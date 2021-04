Het schouderduwtje tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Imola, is misschien nog wel meer besproken dan het startincident tussen de twee in de race zelf. Verstappen zelf heeft niks op met al die ophef, net zoals alle aandacht voor de titelstrijd hem sowieso koud laat.

“Dat ging per ongeluk. Ik dacht dat ik genoeg ruimte liet om langs hem te lopen, maar hij deed net z’n pak goed. Er zit totaal niks achter”, maakt Verstappen in gesprek met geselecteerde Nederlandse media, waaronder FORMULE 1 Magazine, overduidelijk dat er niks aan de hand was met Hamilton.

Dat er zelfs twee weken later nog na een dergelijk wissewasje wordt gevraagd, zegt eigenlijk alles over hoe het kleinste detail van de titelstrijd momenteel wordt uitvergroot. Zo klopt ook de Formule 1-organisatie zelf de tweestrijd graag behoorlijk op, en is het natuurlijk ook voor de media én de fans één van 2021’s grootste verhaallijnen.

Lees ook: Jolyon Palmer: ‘Vroeg of laat komt het tot een crash met Verstappen en Hamilton’

Het is iets waar Verstappen zelf zich echter totaal niet mee bezighoudt. Dat hij talloze vragen over ‘het duel’ krijgt, laat hem ook koud. “Uiteindelijk antwoord je daarop gewoon met wat je wil zeggen. Ik hoop vooral dat we het hele jaar competitief zijn, dat is het belangrijkste. Als er dan zo’n gevecht uitkomt, prima, maar ik ben er verder niet mee bezig.”

Dat de Formule 1 zelf zijn best doet om het gevecht met Hamilton (extra) spannend te maken, snapt Verstappen wel. “Dat is ook logisch, maar voor mij maakt het niks uit”, zegt de Red Bull-rijder. “Het verandert in elk geval niks aan hoe ik een weekend in ga”, besluit de Nederlander.

Lees ook: ‘Hamilton onthoudt dat zetje van Verstappen, die komt nog een keer terug’