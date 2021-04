Een crash waardoor Max Verstappen en Lewis Hamilton er samen afgaan, het gaat hoe dan ook gebeuren. Het is de voorspelling van F1-analyst Jolyon Palmer: “Als je met je directe concurrent vecht, kun je net iets meer je ellebogen gebruiken.”

Na het gevecht in Bahrein waarbij Verstappen Hamilton op een onreglementaire manier buitenom wist te passeren, was er zondag op Imola de eerste touché, een lichte welteverstaan. Beiden konden hun race vervolgen die door Verstappen voor Hamilton gewonnen werd. In de BBC-podcast Chequered Flag voorspelt Palmer een herhaling met mogelijk verdergaande gevolgen.

“De race heeft ons laten zien wie er voor het kampioenschap gaan vechten dit jaar. In een directe confrontatie kun je meer risico nemen, als je het fout hebt, ga je er tenminste met zijn tweeën af. Je kan je ellebogen meer gebruiken, er was op Imola agressie en ik kijk uit om daar meer van te zien in de komende 21 races.”

Lees ook: ‘Hamilton onthoudt dat zetje van Verstappen, die komt nog een keer terug’

Rosberg vs. Hamilton in 2016 op Circuit Catalunya. Foto: Motorsport Images

Palmer gaat zelfs zo ver dat dit weleens hét gevecht zou kunnen zijn van Hamiltons carrière. “Ik denk dat Lewis dat ook weet. Hij had ze in 2007 en 2008, laten we dit dan het gevecht van het decennium noemen. Maar hij heeft niet zo’n goede uitdager gehad als Verstappen, alleen Alonso bij McLaren misschien maar toen was hij zelf nog een rookie. Dit is een uitdager die feller en genadelozer is dan Felipe Massa ooit was in 2008.”

“Dan gaan we terug naar de dagen met Rosberg toen ze er liever samen afvlogen dan achter de ander finishten. Zo is het nu ook, het is een verhitte rivaliteit die nu al is onstaan. Hamilton nam een risico bij de start, hij had liever dat ze beiden niet finishten dan dat hij achter Verstappen zou eindigen. Zo was het ook met Rosberg, risico nemen in een 50-50-situatie en je auto zo positioneren dat je misschien crasht als de ander instuurt.”

Lees ook: Sirotkin: ‘Max en Lewis onderscheiden zich door die laatste procenten’

Eigenlijk is het wat Palmer betreft al een wonder dat het in Imola niet in tranen eindigde. “Je neemt het risico op een touché maar dat moet je doen als het je rivaal is. Ik denk dat we op een gegeven moment een crash zullen zien met hen, eigenlijk snap ik al niet waarom dat niet in Imola is gebeurd.”