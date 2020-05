Reorganisatie bij McLaren: 1200 medewerkers op straat

McLaren zet het mes in zijn personeelbestand 1200 banen worden geschrapt en ook de race-afdeling ontkomt niet aan ontslagen. 70 medewerkers van de Formule 1-vleugel worden op straat gezet, laat McLaren weten.

Het Engelse bedrijf krijgt harde klappen door de coronacrisis, verkopen zijn ingestort en de onzekerheid over het wel of niet doorgaan van het Formule 1-seizoen heeft ook zijn weerslag. Daarnaast zullen de aangekondigde budget cap-maatregelen ook een rol spelen in het ‘herstructureren van het bedrijf’, zoals McLaren het noemt.

Precieze aantallen zijn er nog niet maar chairman Paul Walsh verwacht dat het er ongeveer 1200 zullen zijn. “Tot onze grote spijt zal deze reorganisatie impact hebben op al onze mensen, vooral zij die hun baan verliezen. We hebben geprobeerd dat te voorkomen, zo zijn er al dramatische ingrepen bedrijfsbreed gedaan om kosten te besparen. Maar nu hebben we geen andere keuze.”

De Formule 1-teams kwamen vorige week overeen dat er volgend jaar met een budget cap wordt gewerkt van 130 miljoen euro. Het plafond zal in de jaren daarna verder naar beneden zakken. “McLaren is altijd een groot voorstander geweest van de introductie van budgetplafond. Dit zal voor een gezonde financiële basis voor alle teams moeten zorgen en tot een meer competitieve sport moeten leiden. Nu zal dit een flinke impact hebben op de grootte en de samenstelling van ons F1-team, we zullen nu al beginnen met de benodigde stappen om in 2021 aan het plafond te voldoen.”

McLaren is in ieder geval de eerste die snoeit in het personeelsbestand. Ferrari zei ook al te vrezen voor de banen van velen van zijn medewerkers die meewerken aan het F1-team. De Scuderia zou zelfs deelname aan de Indycar overwegen om deze banen zeker te stellen. Zeker is wel dat de 1200 McLaren-medewerkers niet de laatste zullen zijn die helaas hun baan verliezen.