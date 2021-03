Aston Martin maakt zich geen zorgen om Vettels unieke rijstijl: ‘Die van Pérez is veel extremer’

Sebastian Vettel heeft de reputatie een nogal fijngevoelige rijstijl te hebben, al valt het volgens zijn nieuwe werkgever Aston Martin in het niet bij de ‘veel extremere rijstijl’ van voorganger Sergio Pérez.

Lees ook: Dit is de nieuwe Aston Martin-safetycar: 535 pk voor dik meer dan € 200.000,-

Vettel heeft een vermeende voorliefde voor een auto met een stabiele achterkant. De Duitser maakte, met name in zijn Red Bull-jaren, furore door scherp in te sturen, de auto vroeg te roteren en deze door vroeg op het gas te gaan weer snel recht te trekken. Iets wat goed werkte met de ‘geblazen diffusers’ van toen, die hielpen de loskomende achterkant te controleren.

Met de huidige generatie hybrideauto’s – en met name de nerveuze Ferrari van 2020 – was dat trucje een stuk lastiger. Maar, zegt Vettel zelf, ‘dat verhaal over dat ik een stabiele achterkant wens, wordt wel een beetje overdreven’. “Ik denk niet dat ik meer last heb van een losse achterkant dan andere coureurs”, zegt hij. “Sterker nog, ik heb liever een wat lossere achterkant dan een auto die veel onderstuur heeft.”

Lees ook: Vettel goed geland bij Aston Martin: ‘Eerste indruk uitstekend’

‘Pérez is veel extremer’

“Een losse achterkant helpt je bovendien zelfs de auto te roteren, al verlies je natuurlijk tijd als het te erg is”, vervolgt Vettel, die volgens Aston Martins technisch directeur Andrew Green sowieso lang niet zo’n specifieke rijstijl heeft als voorganger Pérez. “Vettel heeft een eigen manier van rijden, maar dat zien we wel bij meer coureurs en hij is lang niet zo extreem als zijn voorganger”, doelt Green op Pérez.

Pérez, die geroemd wordt als een bandenfluisteraar die de slijtage heel goed onder controle kan houden, heeft volgens Green namelijk een rijstijl ‘die op sommige banen echt heel lastig is om goed te krijgen’. “Sebastians stijl is veel minder extreem en we kunnen de auto zeker goed op maat voor hem maken”, denkt Green. “We werken daar ook al aan in de simulator en hij lijkt er happy mee te zijn.”

Lees ook: Foto’s: Aston Martin maakt met shakedown op Silverstone eerste F1-meters sinds 1960