Vettel goed geland bij Aston Martin: ‘Eerste indruk uitstekend’

Een schone lei, een nieuw begin. Na moeizame laatste jaren bij Ferrari is Aston Martin voor Sebastian Vettel in alle opzichten een verademing: “Het begin van een nieuw seizoen bij een nieuw team, het geeft mij een gevoel van geluk en enthousiasme”. Morgen maakt de viervoudig wereldkampioen de eerste meters in AMR21.

Lange tijd wist Vettel niet waar hij in 2021 zou rijden, na zijn afscheid bij Ferrari werd de ene na de andere deur gesloten. Toch zegt de Duitser nu altijd met een schuin oog te hebben gekeken naar Racing Point, het team dat nu de naam van het legendarische automerk draagt. “Als coureur houd ik de concurrentie altijd in de gaten en dit team heeft eigenlijk altijd wel indruk op me gemaakt, wat ze voor elkaar krijgen zonder een groot budget te hebben.”

“Dus toen Lawrence Stroll en Otmar Szafnauer me benaderden vorig jaar en uitlegden wat hun ambities zijn, was ik meteen gemotiveerd om bij het team te komen”, aldus Vettel vandaag tijdens de autopresentatie. “Ik houd van historie en Aston Martin is een grote naam uit het verleden. Het is tof om nu deel uit te maken van hun terugkeer in de Formule 1 na 61 jaar.”

En het doel voor 2021 en de jaren daarna is duidelijk, Aston Martin maar ook Vettel wil terugkeren in de top van de Formule 1. “Ik was uiteraard niet blij met hoe het vorig jaar ging, ook niet met mijn eigen prestaties maar daar heb ik nu vrede mee. ” De 33-jarige Duitser heeft de afgelopen maanden de fabriek veel bezocht om al zijn nieuwe collega’s te ontmoeten, het gevoel was meteen goed.

“Het management, de engineer en de monteurs, ik had meteen het gevoel dat ik te maken had met een echte goede groep mensen. Ik ben vol vertrouwen dat we met de steun die Lawrence Stroll brengt en de naam van Aston Martin, we echt stappen gaan maken.” De auto zelf heeft Vettel nog niet aan de tand kunnen voelen, dat gebeurt morgen tijdens een filmdag op Silverstone.

“Maar hij ziet er fantastisch uit, het is natuurlijk een auto met een hele andere filosofie en hij is natuurlijk volledig nieuw voor mij.” Vettel heeft wel in de simulator wat kunnen oefenen: “Al is dat altijd moeilijk vergelijken, elke sim is anders wat betreft hardware en hoe de auto voelt. Daar is nog wel wat werk te doen, zoals dat geldt voor alles eigenlijk hier bij Aston Martin.”

