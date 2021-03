Overzicht: dit zijn alle Formule 1-auto’s voor 2021

Vier Formule 1-auto’s voor 2021 kregen we de afgelopen weken al te zien, deze week zijn er weer vijf aan de beurt. Mercedes en Renault trekken vandaag het laken van hun uitdager, Aston Martin, Haas en Williams doen dat later deze week. Ferrari toont op 10 februari als laatste team zijn bolide. Een overzicht van alle Formule 1-auto’s voor 2021.

Dit artikel wordt geüpdatet naarmate er meer presentaties hebben plaatsgevonden.



McLaren

Vanuit het MTC, het McLaren Technology Center in Woking, werd op 15 februari de MCL35M onthuld. Lando Norris en Daniel Ricciardo ontbraken natuurlijk niet bij de presentatie van de eerst McLaren-auto met een Mercedes-krachtbron sinds 2014.

Alpha Tauri

Enkele dagen na McLaren was het de beurt aan Alpha Tauri. De Italiaanse renstal onthulde op 19 februari de AT02.

Alfa Romeo

Met een heuse show in het Poolse Warschau onthulde Alfa Romeo de C41, de opvolger van de C39. Opvallend is dat de nieuwe Alfa Romeo C41 als type-aanduiding krijgt, en niet C40. De vermoedelijke reden is dat het team al met de C40 bezig was toen de oorspronkelijk voor 2021 bedoelde regelrevolutie naar 2022 werd uitgesteld – de C40 komt waarschijnlijk dus in 2022.

Red Bull

Red Bull presenteerde op 23 februari de RB16B online. De nieuwe bolide krijgt dus de naam RB16B en niet RB17. De ‘B’ in de type-aanduiding wijst op de doorontwikkeling van de auto van 2020, de RB16.

Mercedes

Mercedes onthulde de W12 online. De auto waarmee Lewis Hamilton en Valtteri Bottas komend seizoen ten strijde trekken is net zoals vorig jaar weer in het zwart gespoten.

Later vandaag toont Alpine (16:00 uur) zijn auto voor het seizoen 2021.

Overzicht data teampresentaties 2021

