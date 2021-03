Aston Martin onthuld: Vettel en Stroll rijden zoals verwacht in racing green

Aston Martin heeft vanmiddag zijn terugkeer in de Formule 1 ingeluid met de presentatie van zijn eerste moderne F1-wagen: de AM21. Sebastian Vettel en Lance Stroll zullen komend seizoen makkelijk te herkennen zijn aan de groene bolide.

Tijdens een gelikte presentatie, gehost door Bond girl Gemma Arterton en met gastoptreden van 007 himself Daniel Craig, legt teameigenaar Lawrence Stroll de lat hoog voor het team dat de naam draagt van de automaker waar hij ook CEO van is. “We pushen voorwaarts en onze ambitie kent geen grenzen”, verklaart Stroll, volgens wie ‘alle mensen en puzzelstukjes’ op de juiste plek zitten en liggen bij het team.

Stroll rept daarbij van een nieuw begin – zowel voor Aston Martin als het team dat de afgelopen jaren als Racing Point door het leven ging. Teambaas Otmar Szafnauer spreekt zelfs van een heuse transformatie. “Dit is een mooi moment in onze geschiedenis”, zegt Szafnauer, die er ook in de Force India- en Racing Point-jaren al bij was. “Sommige merken doen je hart racen, en Aston Martin is er daar één van.”

Vettel, de viervoudig wereldkampioen die dit jaar nieuw is bij Aston Martin, weet als ex-Ferrari-coureur uiteraard alles van automerken die je hart op hol brengen. En van mooie bolides. “Deze auto ziet er schitterend uit en als hij zo goed is zoals hij eruitziet, wacht ons een mooi jaar”, lacht hij nu hij het Ferrari-rood heeft ingeruild voor British Racing Green.

“Een nieuw seizoen beginnen met een nieuw team, is altijd spannend”, verklaart Vettel verder. De Duitser, zijn laatste titel stamt uit 2013, zucht naar nieuw succes. “Anders zou ik hier niet zijn. Winnen is gelijk in het begin misschien een beetje te hoog gegrepen, maar dit team heeft de laatste jaren indruk op me gemaakt door zonder over het allergrootste budget te beschikken, zeer goed te presteren.”

Teamgenoot Lance Stroll, de zoon van Lawrence Stroll, reed in 2019 en 2020 al voor voorganger Racing Point. Sinds de Aston Martin-naam boven de deur staat en zijn vader flink in het team geïnvesteerd heeft, merkt hij echter een ‘geweldige buzz‘ op de fabriek. Zijn doel voor 2021? “Als team moeten we op de derde plek in het WK mikken. Persoonlijk wil ik me verder ontwikkelen als coureur.”

“Ik pakte vorig jaar mijn eerste pole en stond een paar keer op het podium, terwijl er zelfs kansen waren om races te winnen. Dat toont ons potentieel wel en ik wil daar dit seizoen op voortborduren.” Dat het team zich verder kan ontwikkelen, daar twijfelt veteraan Vettel niet aan. “Met de steun van Lawrence en de Aston Martin-naam, denk ik dat we goede progressie kunnen boeken.”