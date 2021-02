Presentatie Alfa Romeo: nieuwe bolide voor 2021 onthuld in Polen

In Warschau heeft Alfa Romeo zijn auto voor 2021 gepresenteerd, de C41. Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi en testcoureur Robert Kubica onthulden de auto die qua kleurstelling net iets afwijkt van die van vorig jaar.

Gereden wordt er vandaag nog niet, dat zal vrijdag gebeuren tijdens een shakedown in Barcelona, meldt het team. Zeker is wel dat het in ieder geval beter moet dan vorig, stelt teambaas Fred Vasseur.

“Dat is ook de filosofie van het team, morgen moet het beter dan vandaag. Vorig jaar werden we achtste, het doel is om betere resultaten te halen in 2021. Dat betekent dat we progressie moeten boeken in ieder aspect, op en naast de baan en in de fabriek. We zullen snel zien welk team het meeste is vooruitgegaan in de winter.”