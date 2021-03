Williams gaat voor grijs/wit, oranje en blauw in 2021: dit is de FW43B

George Russell en Nicholas Latifi rijden dit jaar in deze grijs/witte, blauw en oranje Williams, dat zijn de kleuren van de FW43B die vandaag werd gepresenteerd.

williams1



williams2



williams3



High63_STUDIO



HighBack63_STUDIO



HighFront63_STUDIO



Low6_STUDIO



Het Engelse team, dat vorig jaar werd overgenomen door investeringsmaatschappij Dorilton Capital, vaart daarmee een nieuwe koers. De enginecover is volledig blauw met lichtblauw getinte strepen. “Williams is een sporticoon, een team dat zijn reputatie heeft opgebouwd door vastberadenheid, innovatie, passie en skills op de baan. En natuurlijk een absolute wil om te winnen”, aldus de nieuwbakken Williams CEO Jost Capito.

“Mede daarom hebben we een compleet nieuwe livery ontworpen voor de 2021-auto. Eentje die de ongelooflijke historie van eert en de kernwaarden van het Williams-DNA representeerd.” Het team leek vorig jaar het gat naar de nummer 10 van het veld enigszins gedicht te hebben: “We zijn blij met het momentum dat in de goede richting ging, we kijken uit om daar dit seizoen op voort te borduren.”

Het is te hopen dat de launch geen voorbode is van het seizoen, Williams had een technisch hoogstandje in gedachten met een augmented reality-app maar dat idee liep in de soep. De beelden van de auto lekten vanochtend al uit, Williams sprak van een hack waardoor het de gewenste launch moest afblazen.

